15 декабря, 17:45Город
Каток открылся на Северном речном вокзале в Москве
На Северном речном вокзале открылся каток. Площадь ледовой площадки в этом году составила 9 тысяч квадратных метров, что в 19 раз больше, чем в предыдущие сезоны. Гостей ждут ледовые шоу, музыкальные номера, выступления фигуристов и мастер-классы по катанию.
Как сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул, этот проект является частью масштабных мероприятий "Зима в Москве". Кататься на своих коньках можно бесплатно, а прокат спортивного оборудования обойдется в 350 рублей утром и 500 рублей вечером.
