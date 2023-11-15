Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 12:40

M24.RU

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Наследие"

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Наследие"

Выставка об истории косметики и парфюмерии в РФ стартовала на ВДНХ

Новости часа: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы

Электротранспорт в столице начали готовить к зимнему сезону

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Москве

Экскурсии для военнослужащих СВО организовали на выставке-форуме "Россия"

Спрос на детейлинг в столице вырос почти в 1,5 раза

Новости часа: фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице 9 и 10 декабря

Предновогоднюю ярмарку открыли на Тверской площади в Москве

15 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Новая среда общения и семейного отдыха: городской фестиваль VI молодежного форума "Наследие".

Перед журналистами выступили:

  • руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов;
  • ректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Артем Васильев;
  • директор по связям с общественностью группы компаний "Киевская площадь" Вадим Духонькин.
городпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика