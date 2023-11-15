15 ноября, 12:40M24.RU
Москвичам рассказали о программе фестиваля "Наследие"
15 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Новая среда общения и семейного отдыха: городской фестиваль VI молодежного форума "Наследие".
Перед журналистами выступили:
- руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов;
- ректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Артем Васильев;
- директор по связям с общественностью группы компаний "Киевская площадь" Вадим Духонькин.