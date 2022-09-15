В Москве будут активно развивать систему предпрофессионального образования школьников. Планы в этой сфере обсуждали на совещании представителей департамента образования 15 сентября.

Чтобы дети могли определиться с профессией заранее, в московских школах открываются специализированные классы. Они ориентированы на актуальный рынок труда. Кроме того, перед специалистами, которые работают со старшеклассниками, ставят задачу подробно рассказать ребенку о возможностях реализовать себя после школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.