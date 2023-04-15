Храм в честь Петра и Февронии возведут на юго-востоке Москвы

Храм в честь Петра и Февронии появится на юго-востоке Москвы. Здание строят по индивидуальному проекту. Церковь будет выполнена в традициях псковской и новгородской архитектуры. Она сможет вместить вместить около 500 прихожан.

Уже завершена кирпичная кладка стен, установлены два купола. До конца года планируют закончить работы по внешней и внутренней отделке. Место строительства посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

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