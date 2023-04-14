Капитальную уборку проведут на дорогах Москвы до конца апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Капитальную уборку на столичных дорогах проведут до конца апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве напомнили, что каждую весну этим занимается ЦОДД. До конца месяца промоют больше 55 тысяч светофоров, почистят и покрасят консоли, светофорные шкафы и колонки.

От пыли и реагентов очистят три тысячи велопарковок, от грязи и граффити – 574 стелы пешеходной навигации.

Все работы будут проводиться в незагруженные часы или выходные дни, чтобы не мешать движению транспорта.

Ранее в Москве прошла первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем после зимы. В апреле дороги промоют четыре раза в рамках месячника благоустройства. Специалисты пройдутся по всем асфальтобетонным и плиточным покрытиям дорог, а также парковкам, тротуарам, дворам и общественным пространствам.

Общегородской субботник пройдет в столице в субботу, 15 апреля. В нем примут участие сотрудники комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники, студенты и другие жители столицы.

Планируется провести уборку парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств. Традиционно в городе проведут мероприятия по озеленению: высадят деревья и кустарники. Работы пройдут во всех округах столицы.



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