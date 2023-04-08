В Москве пройдет первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем пройдет в Москве 8 апреля, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, специалисты промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, а также парковки, тротуары, дворы и общественные пространства.

Заммэра отметил, что сначала дороги промываются со спецсредством, а потом – обычной водой. Он подчеркнул, что специалисты использую для помывки специальные шампуни, которые безопасны, полностью разлагается в почве, а также не содержит кислот и щелочей.

Там, где не сможет справить техника, промывку осуществят вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.



Бирюков заявил, что за апрель пройдет четыре промывки, в рамках которых будут задействованы коммунальщики и техника.

Ранее сообщалось, что более 500 тысяч элементов наружного освещения в Москве промоют и покрасят в апреле в рамках месячника по благоустройству.

Глава комплекса отметил, что работы пройдут с использованием автовышек, поливомоечной техники и бригады ручной уборки.

Всего будет промыто 135 тысяч опор наружного освещения, 200 тысяч светильников, 53 тысячи цоколей, а также 114 тысяч кронштейнов. Кроме того, специалисты покрасят 39 тысяч цоколей, 21 тысячу кронштейнов и 18 тысяч опор наружного освещения.



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