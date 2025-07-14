Жителям и гостям столицы рассказали о мероприятиях в рамках проекта "Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" москвичей и гостей столицы ждет насыщенная культурная неделя. В частности, в "Царицыне" пройдут более 150 мероприятий. Программа выстроена по принципу истории одного дома, где каждая зона символизирует отдельное пространство.

Не менее активно отдыхают горожане и на других площадках – например, на Тверском бульваре каждый день проходят тематические активности. Здесь играют в настольные игры, соревнуются семьями и устраивают фотосессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.