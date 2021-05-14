Москвичам рассказали, что нового будет в эту "Ночь в музее"

В субботу в Москве в 15-ый раз пройдет акция "Ночь в музее". Программу лучше составить заранее, потому что запланировано более 250 мероприятий.

70 площадок будут бесплатно принимать гостей с 18:00 до 00:00. Обещают онлайн- и офлайн-выставки и концерты, на некоторые из которых нужна предварительная регистрация.

Тема акции в этом году – "Музеи и будущее". Большой поток посетителей ожидается в Третьяковской галерее, там проходят сразу несколько интересных выставок. В том числе, работы ученицы Роберта Фалька Татьяны Мавриной.

Гостей планируют удивить балетом и даже выступлением хип-хоп исполнителя в здании на Крымском валу. Традиционно большим спросом пользуются и архитектурные выставки.

Полную программу акции "Ночь в музее" можно посмотреть на сайте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.