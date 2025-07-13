13 июля, 11:15Город
Сап-фестиваль собрал любителей сапбординга со всей столицы
В центре столицы проходит масштабный костюмированный карнавал на воде. Сотни участников в ярких образах вышли на сапборды и преодолевают восьмикилометровую дистанцию по Водоотводному каналу – от монумента Петру I до Дома музыки и обратно.
Заплыв собрал самых разных людей – от профессионалов до тех, кто встал на доску впервые. Некоторые участники пришли даже с домашними питомцами, вместе с хозяевами на воду вышли собаки в костюмах супергероев. Фестиваль приурочен ко Дню московского транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.