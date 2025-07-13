Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 11:15

Город

Сап-фестиваль собрал любителей сапбординга со всей столицы

Сап-фестиваль собрал любителей сапбординга со всей столицы

Тысячи участников вышли на воду в костюмах на сап-фестивале в Москве

Вокзал "Петровско-Разумовская" обеспечит пересадки между МЦД-1 и МЦД-3

На сап-фестивале в Москве можно увидеть костюмированных персонажей на досках

В Московском зоопарке рассказали, как животные переживают жару

В Московском зоопарке белой медведице устроили снежное лето

Поезд "Иволга 4.0" вышел на маршрут Ярославского направления

Осенью на столичные маршруты выйдет трамвай без водителя

Температура в столице не превысит 30 градусов 13 июля

Гостей и жителей столицы пригласили в "Зеленый маркет" на Болотной площади

В центре столицы проходит масштабный костюмированный карнавал на воде. Сотни участников в ярких образах вышли на сапборды и преодолевают восьмикилометровую дистанцию по Водоотводному каналу – от монумента Петру I до Дома музыки и обратно.

Заплыв собрал самых разных людей – от профессионалов до тех, кто встал на доску впервые. Некоторые участники пришли даже с домашними питомцами, вместе с хозяевами на воду вышли собаки в костюмах супергероев. Фестиваль приурочен ко Дню московского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика