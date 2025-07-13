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13 июля, 09:15

Город

Гостей и жителей столицы пригласили в "Зеленый маркет" на Болотной площади

Гостей и жителей столицы пригласили в "Зеленый маркет" на Болотной площади

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На Болотной площади гостей ждет насыщенная программа проекта "Сделано в Москве". В рамках "Зеленого маркета" дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах, развлечься на тематических площадках и попробовать блюда в зоне фудкорта. Перед посетителями выступят московские предприниматели.

На Воробьевых горах стартовал ежегодный фестиваль "Ретрорейс". В этом году он посвящен 2000-м. Посетителей ждут зоны автотюнинга, экшн-спорта и уличной культуры. Главная часть программы – выставка отреставрированной техники из коллекции Музея транспорта Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМитя Козачинский

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