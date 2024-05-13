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Новости

13 мая, 12:00

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Свыше 4,5 тыс подарков для участников СВО и жителей новых регионов собрали в Москве

Свыше 4,5 тыс подарков для участников СВО и жителей новых регионов собрали в Москве

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Благодаря акции "Москва помогает" за две недели удалось собрать больше 4,5 тысячи подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий. Горожане приносили подарки в павильоны на площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна". Посылки отправятся адресатам в ближайшее время, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент в столице работают 13 штабов проекта "Москва помогает", в которые можно принести новые вещи с бирками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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