Свыше 4,5 тыс подарков для участников СВО и жителей новых регионов собрали в Москве

Благодаря акции "Москва помогает" за две недели удалось собрать больше 4,5 тысячи подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий. Горожане приносили подарки в павильоны на площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна". Посылки отправятся адресатам в ближайшее время, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент в столице работают 13 штабов проекта "Москва помогает", в которые можно принести новые вещи с бирками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

