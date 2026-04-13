Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Москве 17 апреля

Региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в пятницу, 17 апреля, сразу на 5 площадках в Москве. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, посетители смогут пройти профориентационное тестирование, получить рекомендации экспертов и сразу принять приглашение на дальнейшие этапы отбора. Всего ведущие работодатели предложат москвичам более 3,5 тысячи вакансий.

Отдельное внимание уделят ветеранам СВО и их семьям, добавила вице-мэр. Для них пройдет специализированный фестиваль вакансий.

