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12 июня, 12:15

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На ВДНХ в честь Дня России пройдут экскурсии, световые шоу и выступление всадников

На ВДНХ в честь Дня России пройдут экскурсии, световые шоу и выступление всадников

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В День России, 12 июня, гостей ВДНХ ожидает насыщенная программа праздничных мероприятий, так как именно этот комплекс станет одной из центральных площадок Москвы в этот день.

В честь праздника на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и мастер-классы. Например, в павильоне № 75 будут организованы викторины и танцевальные флешмобы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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