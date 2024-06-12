На ВДНХ в честь Дня России пройдут экскурсии, световые шоу и выступление всадников

В День России, 12 июня, гостей ВДНХ ожидает насыщенная программа праздничных мероприятий, так как именно этот комплекс станет одной из центральных площадок Москвы в этот день.

В честь праздника на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и мастер-классы. Например, в павильоне № 75 будут организованы викторины и танцевальные флешмобы.

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