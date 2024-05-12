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12 мая, 13:30

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Боевую машину поддержки танков "Азовец" представили на выставке в столице

Боевую машину поддержки танков "Азовец" представили на выставке в столице

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Украинскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Азовец" показали в числе трофейных образцов, которые были привезены из зоны СВО. Она была создана на основе советского танка Т-64, с которого сняли башню. Вместо нее на БМПТ установили два небольших модуля, а в качестве оптики использовали камеру от домофона.

Известно, что на разработку было потрачено около пяти миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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