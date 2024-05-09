Эксперт рассказал об иностранной воентехнике на Поклонной горе

На Поклонной горе до 1 июня проходит выставка трофейной военной техники западных стран. Там можно увидеть немецкие танки Leopard 2, американские Abrams и Bradley. Они были разбиты российскими военными или брошены врагом на поле боя в зоне проведения СВО.

Военный эксперт Сергей Ткаченко рассказал о недостатках западной техники. Так, один из недостатков американского танка Abrams – излишний вес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.