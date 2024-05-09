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Новости

09 мая, 12:45

Город

Эксперт рассказал об иностранной воентехнике на Поклонной горе

Эксперт рассказал об иностранной воентехнике на Поклонной горе

Колонна военной техники вернулась в столичные Печатники после парада Победы

Тысячи москвичей и гостей столицы выстроились по маршруту продвижения военной техники

Путин вместе с коллегами из других стран возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Колонна военной техники проехала на Волгоградском проспекте в столице

На Поклонной горе до 1 июня проходит выставка трофейной военной техники западных стран. Там можно увидеть немецкие танки Leopard 2, американские Abrams и Bradley. Они были разбиты российскими военными или брошены врагом на поле боя в зоне проведения СВО.

Военный эксперт Сергей Ткаченко рассказал о недостатках западной техники. Так, один из недостатков американского танка Abrams – излишний вес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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