Танки Abrams и Leopard 2 представлены на выставке на Поклонной горе

С 1 мая москвичи и гости столицы могут увидеть трофейную технику на Поклонной горе. Там представлены танки Abrams, Leopard 2, германская БМП Marder и другие боевые машины. Всего на выставке насчитывается более 30 образцов производства 12 стран.

Старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Министерства обороны РФ Андрей Любчиков рассказал об особенностях российской школы танкостроения. Он акцентировал внимание на ходовые характеристики отечественной и западной техники.

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