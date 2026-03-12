Форма поиска по сайту

12 марта, 22:45

Город

Москвичи стали чаще выбирать среднеазиатскую и турецкую кухни

Московская верфь проводит сезонное обслуживание электросудов

Более 60 колледжей Москвы представят программы на форуме в Гостином Дворе

Сезон электросамокатов откроют в Москве, когда на дорогах полностью сойдет лед

В Москве стартует благоустройство Мнёвниковской поймы и Гребного канала в Крылатском

Сергей Собянин: детский сад на 175 мест построят в Южном Бутове

Собянин: подготовка Москвы к летнему сезону завершится к 1 мая

Сезон электросамокатов в Москве может начаться в ближайшие недели

Масштабное благоустройство пройдет в столичных парках в 2026 году

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 12 марта

У москвичей появились новые пищевые привычки. Вместо традиционной японской кухни посетители торговых центров все чаще выбирают среднеазиатскую и турецкую с лепешками, пловом и наваристыми супами. Эксперты связывают это с ценой, качеством и скоростью подачи блюд.

Рестораторы изучили работу фудкортов 10 ключевых торговых центров столицы. За год количество заведений узбекской кухни выросло на 20%, турецкой – на 17,5%, гавайской – более чем на 16%.

Кавказских заведений стало больше на 12,5%, смешанных форматов – почти на 4%. При этом количество ресторанов японской кухни сократилось на 9%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Андрей Титов Екатерина Ефимцева

