Москвичи стали чаще выбирать среднеазиатскую и турецкую кухни

У москвичей появились новые пищевые привычки. Вместо традиционной японской кухни посетители торговых центров все чаще выбирают среднеазиатскую и турецкую с лепешками, пловом и наваристыми супами. Эксперты связывают это с ценой, качеством и скоростью подачи блюд.

Рестораторы изучили работу фудкортов 10 ключевых торговых центров столицы. За год количество заведений узбекской кухни выросло на 20%, турецкой – на 17,5%, гавайской – более чем на 16%.

Кавказских заведений стало больше на 12,5%, смешанных форматов – почти на 4%. При этом количество ресторанов японской кухни сократилось на 9%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.