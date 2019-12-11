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11 декабря 2019, 17:15

Культура

Старейший кинотеатр Москвы остался без крыши и части стены

Старейший кинотеатр Москвы остался без крыши и части стены

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Без крыши остался легендарный "Художественный". Там шли сеансы даже во время Великой отечественной войны. Пять лет назад здание закрыли на реставрацию. Однако сейчас там нет перегородок и части наружной стены. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, "Художественный" отреставрируют до конца 2020 года. Сейчас активно ведутся работы по укреплению стен и фундамента здания.

При сохранении исторического облика "начинку" кинотеатра обещают осовременить. Установят новое проекционное и звуковое оборудование, также увеличится количество залов до четырех. Планируется, что восстановленный "Художественный" станет площадкой для публичных показов, премьер и ретроспектив. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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