Старейший кинотеатр Москвы остался без крыши и части стены

Без крыши остался легендарный "Художественный". Там шли сеансы даже во время Великой отечественной войны. Пять лет назад здание закрыли на реставрацию. Однако сейчас там нет перегородок и части наружной стены. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, "Художественный" отреставрируют до конца 2020 года. Сейчас активно ведутся работы по укреплению стен и фундамента здания.

При сохранении исторического облика "начинку" кинотеатра обещают осовременить. Установят новое проекционное и звуковое оборудование, также увеличится количество залов до четырех. Планируется, что восстановленный "Художественный" станет площадкой для публичных показов, премьер и ретроспектив. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.