Световой тоннель установят к фестивалю "Путешествие в Рождество"

Фото: оргкомитет цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны"
Более 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус и 150 тысяч новогодних игрушек и декоративных элементов использовали для украшения площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Часть украшений использовали в прошлом году.
Новопушкинский сквер, площадь Революции, Пушкинскую, Тверскую и Манежную площади, а также площадку на улице Кузнецкий Мост возле ЦУМа уже украсили гигантские арки "Световая архитектура". Длина арок – до 40 метров, высота – до 20.
Над фонтаном на Тверской площади раскинется "Звездное небо". А ниспадающие нити его гирлянд образуют стилизованную искристую елку, зависшую в воздухе. Световой шатер диаметром 50 метров украсит и главную елку фестиваля на Манежной площади.
Полюбоваться "Звездным небом" можно будет и на улицах Никольской, Кузнецкий Мост и Рождественке, в Камергерском и Столешниковом переулках, на площади Юности в Зеленограде и на фестивальных площадках в городских парках.
В столице идут последние приготовления к фестивалю "Путешествие в Рождество"
На Тверском бульваре можно очутиться в сказке "Щелкунчик и Мышиный Король". Там установили арт-объекты и декорации, в том числе три больших шара с фигурками в виде сказочных персонажей. Там же появится гигантский световой тоннель протяженностью 200 метров.
На площадках "Путешествия" на улице Хачатуряна, Ленинградском шоссе возле ТРЦ "Метрополис", на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке появятся 5-метровые "Новогодние шары-тоннели".
На площади Юности разместится 20-метровый тоннель из гирлянд "Карнавал". Практически на всех площадках появятся цифры 2020.
На Воробьевых горах установят стилизованные новогодние часы со световым маятником высотой почти 20 метров. 31 декабря и 7 января из них будет бить фейерверк. Там же установят 12-метровый елочный шар, украшенный тысячами светодиодов и с ажурными снежинками. Со стороны МЦУ появится огромная рождественская ель.
На некоторых окружных площадках – в Троицке, Зеленограде, на улицах Хачатуряна и Городецкой, бульваре Дмитрия Донского и Ленинградском шоссе установят интерактивные инсталляции "Ледяное дыхание". С помощью экрана можно сделать селфи в обрамлении зимнего узора.
В парке "Фили" раскинется "Большой ледяной городок", в парках "Лианозовский" и "Красная Пресня" появятся прозрачные шары с "застывшей" внутри балериной. В ландшафтном парке "Митино" и в "Сокольниках" установят большие светящиеся коньки.
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