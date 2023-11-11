11 ноября, 09:15Город
Дорожная разметка изменилась на нескольких улицах Москвы
Сразу на нескольких улицах столицы изменилась дорожная разметка. По словам специалистов ЦОДД, это позволяет водителям значительно экономить время в пути. На некоторых участках перепробег сократился до шести километров.
Так, на Мосфильмовской улице появился новый регулируемый разворот со стороны улицы Столетова в сторону улицы Генерала Дорохова. А на Мичуринском проспекте и Озерной улице теперь есть четыре новых разворота и третья общая полоса в сторону области. Это увеличило пропускную способность сразу на треть.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.