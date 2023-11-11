Дорожная разметка изменилась на нескольких улицах Москвы

Сразу на нескольких улицах столицы изменилась дорожная разметка. По словам специалистов ЦОДД, это позволяет водителям значительно экономить время в пути. На некоторых участках перепробег сократился до шести километров.

Так, на Мосфильмовской улице появился новый регулируемый разворот со стороны улицы Столетова в сторону улицы Генерала Дорохова. А на Мичуринском проспекте и Озерной улице теперь есть четыре новых разворота и третья общая полоса в сторону области. Это увеличило пропускную способность сразу на треть.

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