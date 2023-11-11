Движение транспорта по М-4 "Дон" в Воронежской области возобновили

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Движение транспорта на 662-м километре автотрассы М-4 "Дон" в Воронежской области возобновили на всех направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале "Автодор".

10 ноября представитель главка МВД РФ по региону сообщил об аварии в Павловском районе трассы. В связи с ДТП было принято решение об остановке движения.

4 ноября в 16:35 на Крымском мосту было перекрыто движение. Находящихся мосту людей и в зоне досмотра призвали не паниковать и следовать указаниям, которые давали сотрудники транспортной безопасности.

В этот же день в 18:45 движение возобновили.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, в связи с чем перекрыли движение по Крымскому мосту. Причины не называли.

Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста