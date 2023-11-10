ГУМ-Каток заработает на Красной площади 29 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГУМ-Каток планируется открыть на Красной площади 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу катка.

По данным агентства, объект уже начали монтировать.

Прошлой зимой каток был открыт с 10:00 до 23:00. В будние дни там организовывали бесплатные сеансы, продолжительность которых составляла один час. Последних гостей каток принял 28 февраля.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной вновь принимает спортсменов. Он напомнил, что в 2020 году Ледовый дворец "Крылатское" переоборудовали под временный госпиталь для пациентов с COVID-19. В этом году спортивный объект привели в порядок.

В мае Собянин сообщал, что столичные власти приняли решение провести капитальный ремонт Ледового дворца "Крылатское". По словам Собянина, здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

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