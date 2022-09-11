В Москве планируют реконструировать еще 11 прибрежных территорий

Широкие тротуары, смотровые площадки, амфитеатры и кафе – городские набережные превращают в удобное место для прогулок. Десятки из них уже привели в порядок. В планах – реконструкция еще 11 прибрежных территорий.

Одной из первых полностью доступна пешеходам и автомобилистам станет набережная Марка Шагала. Там сделают сразу три причала, появятся маршруты для бега и плавучие сады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.