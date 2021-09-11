Кремль закрыли для посетителей 11 сентября

Вход на территорию Московского Кремля для посетителей будет закрыт 11 сентября. Также отменен церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.