На территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" построят поликлиники, школу и детсады

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

На территории бывшей промзоны "Октябрьское поле" построят жилье, поликлиники, школу на 800 мест, а также 2 детских сада. В результате создадут более тысячи новых рабочих мест.

По городской программе промзоны превращают в современные кварталы. Если там планируют жилые дома, то вокруг обязательно строят и всю необходимую инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.