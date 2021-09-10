В столице стартует новый экскурсионный проект "Москва глазами экспатов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ко Дню города в Москве стартует проект "Москва глазами экспатов", который позволит увидеть изменения промышленных территорий столицы глазами иностранцев, ставших его жителями.

В рамках проекта для жителей и гостей города будут проводить бесплатные экскурсии по столичным заброшенным промзонам, получившим вторую жизнь.

"Сегодня неэффективно используемые бывшие промышленные территории в столице преобразуются в рамках городского проекта "Индустриальные кварталы". Это проект комплексного развития территорий, который позволит сформировать новый, современный облик "ржавого пояса" Москвы. Сейчас мы прорабатываем с инвесторами и архитекторами проекты редевелопмента более 130 бывших промзон, чтобы эти территории стали востребованными горожанами для жизни, работы и отдыха", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

История промзон Москвы неразрывно связана с именами иностранных фабрикантов, создавших главные столичные производства.

В рамках проекта всем желающим расскажут о непохожих друг на друга иностранцах, которые большую часть своей жизни связали с Москвой. Это бизнесмены, преподаватели, дизайнеры, экскурсоводы, маркетологи, медиахудожники, общественные и политические деятели. Экспаты, для которых Москва давно стала вторым домом.

Первая экскурсия "Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров" расскажет о двух крупнейших текстильных предприятиях прошлого, прославившихся под брендами иностранных фамилий.

Экскурсия подготовлена гидом-исследователем Валерией Гайдиной в рамках цикла "Дело московских ткачей" проекта "МосПромАрт".

Вторая экскурсия под названием "Иностранцы и старинные фабрики Замоскворечья: сладкий остров, ткань-шотландка и загадки Лореаля" пройдет по кварталам бизнес-парка "Голутвинская слобода" и фабрики "Товарищества Эйнем". Желающие смогут узнать об истории фабрик и уникальной планировке внутренних дворов, иностранных компаниях, арендующих исторические корпуса, а также увидеть целую коллекцию старинных клейм на кирпичах, интерьеры и окрестные виды с крыши бизнес-парка.

Третья экскурсия – "Гамсон, Брокар или фабрики иностранцев у московских застав". Она состоится на недавно реконструированной территории "Товарищества Рябовская мануфактура".

Первая экскурсия пройдет уже 11 сентября. Записаться на нее можно на официальном сайте проекта. Длительность каждой экскурсии составляет до 2 часов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реорганизации 130 промышленных территорий, которые планируют провести в столице в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Планируется, что это позволит создать порядка полумиллиона рабочих мест.