Синоптик рассказала о погоде в Москве в День города

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какой будет погода в столице в День города.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к понедельнику, 13 сентября, горожане попадут в "климатическое прошлое". В этот день температурный фон в столице будет больше соответствовать маю – июлю, пояснил он. Синоптик добавил, что воздух прогреется до +24 градусов тепла, однако ко вторнику, 14 сентября, температура вновь понизится до +16 градусов, ожидаются дожди.
По словам Поздняковой, погода порадует москвичей в День города.
"В субботу, 11 сентября, погода будет без осадков, с переменной облачностью. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Салют в День города никакой дождь не испортит", – сказала она.
При этом в воскресенье, 12 сентября, в Москве станет еще теплее. Воздух, по словам специалиста, прогреется до +22–23 градусов. "Температура воздуха в ночные часы будет почти летняя, а дневная – соответствовать скорее августу, нежели сентябрю", – уточнила собеседница Москвы 24.
Синоптик добавила, что с 14 по 16 сентября москвичей ожидает местами небольшой дождь, а далее погода преимущественно будет без осадков.
"Ночи станут заметно холоднее: минимальная температура будет примерно в пределах +2...7 градусов, дневная температура – +8...13 градусов. То есть средняя температура воздуха окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы", – пояснила Позднякова.
Ранее сообщалось, что перед Днем города в столице промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты. Также дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
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