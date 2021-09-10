Синоптик рассказала о погоде в Москве в День города

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, какой будет погода в столице в День города.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к понедельнику, 13 сентября, горожане попадут в "климатическое прошлое". В этот день температурный фон в столице будет больше соответствовать маю – июлю, пояснил он. Синоптик добавил, что воздух прогреется до +24 градусов тепла, однако ко вторнику, 14 сентября, температура вновь понизится до +16 градусов, ожидаются дожди.

По словам Поздняковой, погода порадует москвичей в День города.

"В субботу, 11 сентября, погода будет без осадков, с переменной облачностью. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Салют в День города никакой дождь не испортит", – сказала она.

При этом в воскресенье, 12 сентября, в Москве станет еще теплее. Воздух, по словам специалиста, прогреется до +22–23 градусов. "Температура воздуха в ночные часы будет почти летняя, а дневная – соответствовать скорее августу, нежели сентябрю", – уточнила собеседница Москвы 24.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Погода все выходные будет комфортной, только к вечеру воскресенья, 12 сентября, может собраться небольшой кратковременный дождь, но и он, в общем-то, не испортит ничего.

Синоптик добавила, что с 14 по 16 сентября москвичей ожидает местами небольшой дождь, а далее погода преимущественно будет без осадков.

"Ночи станут заметно холоднее: минимальная температура будет примерно в пределах +2...7 градусов, дневная температура – +8...13 градусов. То есть средняя температура воздуха окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы", – пояснила Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Затем, в начале последней декады сентября, погода поправится. Существенных осадков в период с 19 по 24 сентября не ожидается, ночи станут чуть теплее: будет +3...8, а дневная температура – +11...16 градусов. То есть уже средняя температура приблизится к климатической норме, в принципе, погода будет комфортной.

Ранее сообщалось, что перед Днем города в столице промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты. Также дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.