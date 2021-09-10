В Москве ведутся последние приготовления ко Дню города. В эти выходные российской столице исполняется 874 года.

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" опубликовал видео, демонстрирующее как все городские службы готовятся к этому празднику.

Пешеходные зоны и проезжую часть тщательно промывают со специальными средствами. Красят металлические ограждения на мостах.

Ко дню города Москву не только помыли, но и украсили. Еще в начале недели возле метро, на площадях и центральных улицах появились яркие флаги с поздравлениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.