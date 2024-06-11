Парк Героев Отечественной войны в Марьине благоустроят в 2024 году

В Москве благоустроят Парк Героев Отечественной войны 1812 года в районе Марьино. В течение 2024 года зеленую территорию заметно преобразят.

По словам замруководителя по содержанию и благоустройству территории ГБУ "Жилищник района Марьино" Юлии Щербиной, на площади 2,8 гектара появятся новые детские и спортивные площадки, обновят хоккейную коробку, установят современное освещение и обустроят удобные дорожки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.