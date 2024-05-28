Благоустройство парка "Савеловский" началось на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство парка "Савеловский" стартовало на севере Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Специалисты уже демонтировали покрытия дорожек и площадок, убрали старое игровое и спортивное оборудование. Проект благоустройства предусматривает создание новой дорожно-тропиночной сети и обновление системы освещения.

Кроме того, около главного входа установят подвесные качели. Слева разместят перголу с уличной библиотекой, а в глубине парка появится зона для игры в баскетбол и волейбол, а также площадка с тренажерами. Более того, москвичи смогут поиграть там в настольный теннис и посоревноваться в армреслинге. Справа от главного входа сделают игровую зону с качелями, песочницей, батутами и горками.

Помимо этого, территорию парка "Савеловский" дополнительно озеленят. Специалисты высадят 30 деревьев и свыше двух тысяч кустарников, разобьют цветники площадью 400 квадратных метров и газоны площадью 7,7 тысячи "квадратов". Работы завершатся в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства в парке Героев Отечественной войны 1812 года и сквере 65-летия Победы обустроят девять общественных пространств. Как рассказал Сергей Собянин, в парке Героев отремонтируют спортивные площадки, зоны отдыха, а также обновят площадку для дрессировки животных. В сквере 65-летия Победы предусмотрены ремонт мемориально-паркового комплекса и реконструкция фонтана, уточнил мэр.