Депутат ГД Петр Толстой принял участие в гуманитарной акции совместно с активистами ЮВАО

Активисты и волонтеры юго-восточного округа Москвы при содействии депутата Госдумы, секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петра Толстого подготовили к отправке около 4 тысяч пасхальных угощений для участников СВО в рамках ежегодной партийной акции "Добрые встречи".



"Сегодня наши ребята на передовой сражаются за правду, за возможность нашей страны жить по своим законам и традициям. Важно, чтобы "за ленточкой" они чувствовали поддержку всей страны. Мы вместе с активистами Юго-Восточного округа подготовили эти пасхальные угощения, чтобы разделить с нашими бойцами главный христианский праздник", – сказал Толстой.



Участие в акции приняли волонтеры и общественные советники районов Марьино, Люблино, Капотня, Выхино-Жулебино и Кузьминки, а также некоммерческие организации ЮВАО. Пасхальные угощения, часть которых активисты испекли сами, освятили в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьине.



Как отметил Толстой, участвовавший в подготовке партии к отправке на передовую, пасхальные угощения вместе с 500 письмами от школьников доставят в воинские подразделения, где служат москвичи. Кроме того, на передовую передадут гуманитарный груз.



Общественники и добровольцы юго-востока регулярно оказывают помощь воинским подразделениям, а также жителям приграничных территорий и исторических регионов России. Всего с начала СВО собрали и отправили больше 200 тонн грузов.

