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Новости

11 марта, 07:15

Город

Голосование по благоустройству парков стартовало на портале "Активный гражданин"

Голосование по благоустройству парков стартовало на портале "Активный гражданин"

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Новое голосование стартовало на портале "Активный гражданин". Чтобы оценить, как благоустроили парки, и оставить свой голос за понравившееся место, нужно авторизоваться на сайте или в мобильном приложении с помощью учетной записи на сайте mos.ru.

Среди вариантов для голосования – парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, который открыли в 2023 году. При разработки идей учитывали пожелания местных жителей, например, соединили берега оврагов удобными мостами.

Из пустыря в парк превратилась и пойма реки Жужа в районе Нагатино-Садовники. Москвичи также могут оценить, как изменились парки "Яуза" и 40-летия ВЛКСМ, а еще Южный речной вокзал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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