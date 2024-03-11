На Котельнической набережной завершился капитальный ремонт дома Инжкоопстроя

Фото: Фонд капитального ремонта

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы в доме Инжкоопстроя, передает пресс-служба столичного Фонда капремонта.

По данным фонда, здание, расположенное по адресу Котельническая набережная, дом 25, корпус 2, было построено еще в 1939 году в стиле советского неоклассицизма по проекту архитектора Иосифа Ловейко. Этот дом возвели для сотрудников Инжкоопстроя, входившего в ведомство Наркомата легкой промышленности.

В ходе капремонта был не только восстановлен фасад здания, подъезды и инженерные системы, но и был сохранен авторский "портрет" дома. Специалисты сначала отмыли фасад от загрязнений, а затем нанесли защиту от грибка и отремонтировали штукатурку.

Далее эксперты починили балконы, декор, лепнину, плитку и около 200 балясин. Также были обновлены плитка цоколя, входные группы и водосточные трубы дома. В завершение фасад здания был покрашен.

Ранее в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта рассказали, что в Москве к финалу подошел капремонт дома, в котором находится кинотеатр "Искра. В рамках работ специалисты восстановили фасад здания, а также обновили облик дома, сохранив декоративные элементы.

До этого сообщалось о начале реставрации одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников. По данным портала мэра и правительства Москвы, этот дом – объект культурного наследия федерального значения.

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