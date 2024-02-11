11 февраля, 11:15Город
В столичном ТиНАО к 2030 году появится 130 км автомобильных дорог
В столичном ТиНАО в ближайшие годы проложат еще 130 километров дорог. Продолжение получит трасса Марьино – Саларьево, которая станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе.
Благодаря новым направлениям путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково – Щербинка составит всего 30 километров.
Рост числа автомобильных дорог и повышение связности сети приведет к сокращению возможных мест возникновения заторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.