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11 февраля, 11:15

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В столичном ТиНАО к 2030 году появится 130 км автомобильных дорог

В столичном ТиНАО к 2030 году появится 130 км автомобильных дорог

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В столичном ТиНАО в ближайшие годы проложат еще 130 километров дорог. Продолжение получит трасса Марьино – Саларьево, которая станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе.

Благодаря новым направлениям путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково – Щербинка составит всего 30 километров.

Рост числа автомобильных дорог и повышение связности сети приведет к сокращению возможных мест возникновения заторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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