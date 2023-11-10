Москвичей пригласили посетить музейно-выставочные площадки на ВДНХ

Москвичей пригласили 10 ноября посетить музейно-выставочные площадки на ВДНХ. В честь Дня науки для гостей приготовили познавательные программы.

Посетителей познакомят с достижениями науки и техники в различных областях, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Среди музеев будут открыты центр "Космонавтика и авиация", выставочный комплекс "Атом", экоцентр "Цветоводство", музей "Биотех" и другие.

Гости узнают историю покорения космоса, увидят макеты отечественных самолетов и вертолетов, понаблюдают за светящимися растениями и потрогают новые материалы, произведенные с использованием биотехнологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.