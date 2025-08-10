Южные арбузы и дыни поступили в продажу в столице

В столице на ярмарках выходного дня стартовал сезон арбузов и дынь. Фермеры привозят бахчевые культуры с юга страны: из Астраханской, Ростовской, Липецкой областей, Краснодарского края и республики Дагестан.

Ярмарочные павильоны расположены недалеко от станций метро. Качество и свежесть продукции гарантируют поставщики – перед продажей арбузы и дыни проверяют сотрудники ветеринарной службы. Такие плоды богаты витаминами, клетчаткой и минералами.

