10 августа, 10:00

Южные арбузы и дыни поступили в продажу в столице

В столице на ярмарках выходного дня стартовал сезон арбузов и дынь. Фермеры привозят бахчевые культуры с юга страны: из Астраханской, Ростовской, Липецкой областей, Краснодарского края и республики Дагестан.

Ярмарочные павильоны расположены недалеко от станций метро. Качество и свежесть продукции гарантируют поставщики – перед продажей арбузы и дыни проверяют сотрудники ветеринарной службы. Такие плоды богаты витаминами, клетчаткой и минералами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

