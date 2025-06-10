В парках "Митино" и имени Лужкова пройдут исторические реконструкции

В Москве масштаб фестиваля "Времена и эпохи" в этом году станет еще больше. Об этом заявил главный координатор проекта Василий Тартыжов.

По его словам, в парке "Митино" пройдут реконструкции эпохи наполеоновских войн, а в парке имени Лужкова воссоздадут Раннее Средневековье. Также в Москве ожидается участие большого числа иностранных гостей.

Параллельно в рамках проекта "Лето в Москве" стартует один из крупнейших джазовых фестивалей мира. За неделю на городских площадках выступят более 1 000 музыкантов. Главная точка притяжения – Пушкинская площадь.

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