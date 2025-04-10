Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 12:45

Город

Префаб-технологии ускорили строительство домов по реновации в Москве

Префаб-технологии ускорили строительство домов по реновации в Москве

Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству на 2025 год

Резкая смена погоды в Москве представляет серьезную опасность для птиц

"Это Москва. Туризм": День космонавтики. Космические места в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": город-утопия

Москвичи начали помогать птицам пережить похолодание

"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

Городские камеры зафиксировали плотное движение на Варшавском шоссе

"Мой район. Новости": новое кардиологическое оборудование поставили в поликлинику № 218

В Москве продолжается активное использование префаб-технологий при строительстве жилья. Они позволяют сократить сроки возведения зданий на 30–50%. На заводах заранее собирают модули – сантехнические кабины, фасадные панели и другие элементы. На стройплощадке рабочим остается только смонтировать их по проекту.

Например, дом на проезде Досфлота в Южном Тушине собирают с применением таких решений. Сборка одного модуля занимает всего 3,5 часа. Почти все материалы отечественные. В этом году в рамках реновации в Москве возведут еще 99 новостроек в девяти округах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоСтанислав КуликМария Антропова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика