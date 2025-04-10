Префаб-технологии ускорили строительство домов по реновации в Москве

В Москве продолжается активное использование префаб-технологий при строительстве жилья. Они позволяют сократить сроки возведения зданий на 30–50%. На заводах заранее собирают модули – сантехнические кабины, фасадные панели и другие элементы. На стройплощадке рабочим остается только смонтировать их по проекту.

Например, дом на проезде Досфлота в Южном Тушине собирают с применением таких решений. Сборка одного модуля занимает всего 3,5 часа. Почти все материалы отечественные. В этом году в рамках реновации в Москве возведут еще 99 новостроек в девяти округах.

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