Новый пешеходный мост начали возводить к острову Балчуг в Москве

В Москве началось строительство нового пешеходного моста. Это сооружение завершит прогулочный маршрут, который протянется от Воробьевых гор через Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг. Он соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича.

Чтобы не перекрывать дороги, мост будут возводить преимущественно с воды. Для этого собрали целый строительный флот: баржи, плавучий кран и буксиры.

