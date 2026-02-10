10 февраля, 13:15Город
Новый пешеходный мост начали возводить к острову Балчуг в Москве
В Москве началось строительство нового пешеходного моста. Это сооружение завершит прогулочный маршрут, который протянется от Воробьевых гор через Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг. Он соединит участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича.
Чтобы не перекрывать дороги, мост будут возводить преимущественно с воды. Для этого собрали целый строительный флот: баржи, плавучий кран и буксиры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.