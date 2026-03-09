Форма поиска по сайту

09 марта, 09:15

Город

Медучреждения Москвы продолжают работу по праздничному графику 9 марта

Парковки в Москве 9 марта продолжают работать бесплатно

Москвичам рассказали о скидках на рынках "Москва – на волне" в честь 8 Марта

Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте

Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Снегопад в столице закончится днем 9 марта

Первые подснежники появились в столичных дворах

"Новости дня": 4 масштабных проекта появятся в Южном Тушине в рамках КРТ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

Температура в столице упадет до минус 8 градусов в ночь на 9 марта

Столичные медучреждения 9 марта продолжают работать по праздничному расписанию. Взрослые поликлиники открыты с 9:00 до 16:00, такое же время работы у кабинетов дежурного врача. Помощь детям на дому оказывают до 15:00.

Травматологические отделения принимают пациентов с 8:00 до 22:00. В молочно-раздаточные пункты можно обратиться с 6:30 до 15:00. Женские центры здоровья и консультации, где 10 и более участков, открыты с 9:00 до 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

