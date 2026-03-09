Медучреждения Москвы продолжают работу по праздничному графику 9 марта

Столичные медучреждения 9 марта продолжают работать по праздничному расписанию. Взрослые поликлиники открыты с 9:00 до 16:00, такое же время работы у кабинетов дежурного врача. Помощь детям на дому оказывают до 15:00.

Травматологические отделения принимают пациентов с 8:00 до 22:00. В молочно-раздаточные пункты можно обратиться с 6:30 до 15:00. Женские центры здоровья и консультации, где 10 и более участков, открыты с 9:00 до 16:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.