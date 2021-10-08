Эксперт рассказал, как появление турбоперекрестка влияет на дорожное движение

В Москве появился еще один турбокольцевой перекресток. Изменение схемы движения оценил эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов.

"Грамотно спроектированный турбоперекресток в определенных условиях его реализации позволяет увеличить пропускную способность перекрестка. И, во-вторых, должен сокращать количество потенциального возникновения конфликтных точек – мест, где наиболее вероятно может происходить ДТП для обычного круга, классического, что напрямую влияет на повышение безопасности движения", – сказал Борисов.

Подробнее о том, на какой улице появились турбокольца и легко ли во всем разобраться водителям, – в эфире телеканала Москва 24.