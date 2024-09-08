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08 сентября, 22:30

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Посетители гастрофестиваля на Манежной площади купили чебуреки с крабом более 13 тыс раз

Посетители гастрофестиваля на Манежной площади купили чебуреки с крабом более 13 тыс раз

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Мини-чебуреки с крабом и креветками стали самым популярным блюдом на гастрономическом фестивале, который проходил на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Их приобрели более 13 тысяч раз.

Для участия в кулинарном состязании было отобрано 40 гастрономических проектов. Среди участников конкурса были перепечи с фермерским сыром, сугудай из нельмы с печеным картофелем и другие деликатесы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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