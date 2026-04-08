Пункты проката спортивного инвентаря начали открывать в парках Москвы

В парках Москвы начали поэтапно открывать пункты проката спортивного инвентаря и детского транспорта. Арендовать оборудование уже можно у прудов Радуга, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", в Измайловском парке и в музее заповеднике "Коломенское".

Прокат детского транспорта организуют в Северном Тушине и Таганском парке. В парках "Фили" и "Олимпийская деревня" планируют расширить ассортимент доступного инвентаря. В Митине и в лесопарке "Кусково" аренда начнется не позже 15 апреля, а в Царицыне и Сокольниках с 1 мая.

