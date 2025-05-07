Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Между станциями "Текстильщики" БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии метро открыли пешеходную галерею, сообщил Сергей Собянин. Мост длиной 140 метров и шириной почти 8 метров проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2.

"С января по март инвесторы приобрели у города более 450 помещений и зданий общей площадью более 79,9 тысячи квадратных метров. Почти половина из них была продана по результатам электронных аукционов – свыше 240 объектов. Это позволило привлечь максимальное количество претендентов и полностью раскрыть инвестиционный потенциал лотов", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В САО инвесторы строят 15 образовательных объектов общей площадью около 134 тысяч квадратных метров. Новые школы и детсады суммарно рассчитаны почти на 7 тысяч учеников и воспитанников.