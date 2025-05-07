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07 мая, 07:45

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Москвичам рассказали, какие новинки техники будут представлены на параде Победы

Москвичам рассказали, какие новинки техники будут представлены на параде Победы

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На репетиции покажут комплекс "Мальва". Это первая российская самоходная артиллерийская установка на колесной базе. Орудие калибром 152 миллиметра поражает цели на расстоянии порядка 30 километров. Артустановка способна разгоняться на шоссе до 80 километров в час и передвигаться по бездорожью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
городвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

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