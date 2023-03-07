Трамвайные пути капитально отремонтируют в Даниловском районе столицы. Шпалы, стрелочные переводы и глухие пересечения заменят на Серпуховской улице и 1-м Рощинском проезде.

Зона ремонта для пешеходов будет безопасной. Специалисты поставят барьеры и соответствующие дорожные знаки. На время проведения работ сделают деревянные настилы для пешеходов шириной не менее полутора метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.