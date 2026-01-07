Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 18:15

Город

Более 600 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают работу городских служб Москвы

Более 600 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают работу городских служб Москвы

Одной из самых популярных новогодних локаций стала "Фабрика подарков" на Болотной площади

Новый дублер Алтуфьевского шоссе соединил районы Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное

Собянин: более 600 тыс специалистов ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы

В районе Марьино спуск с самодельной горки привел к серьезным травмам

"Новости дня": Москва видна из космоса благодаря яркой иллюминации

Несколько домов в Московском остались без горячей воды и отопления

Коммунальные службы ликвидировали мусор во дворах столичных ЖК

Забег корги прошел в парке в Царицыне в Москве

Новый дублер Алтуфьевского шоссе сократил время в пути на полчаса

Ежедневную работу всех городских служб Москвы обеспечивают более 600 тысяч специалистов. Их работу координирует уникальный центр управления, который называют "мозгом" городского хозяйства.

В преддверии морозов за состоянием огромной системы теплоснабжения следят диспетчеры, на круглосуточном дежурстве находится 42 аварийные бригады. Газовую безопасность столицы контролирует цифровая диспетчерская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнна МакароваАлексей Лазаренко

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика