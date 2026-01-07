07 января, 18:15Город
Более 600 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают работу городских служб Москвы
Ежедневную работу всех городских служб Москвы обеспечивают более 600 тысяч специалистов. Их работу координирует уникальный центр управления, который называют "мозгом" городского хозяйства.
В преддверии морозов за состоянием огромной системы теплоснабжения следят диспетчеры, на круглосуточном дежурстве находится 42 аварийные бригады. Газовую безопасность столицы контролирует цифровая диспетчерская.
