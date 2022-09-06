Москвичам рассказали, куда сходить в День города

Москва готовится к большому празднику. 10 и 11 сентября в столице будут отмечать День города.

Концерты, фестивали, театральные и спортивные шоу пройдут практически во всех районах, а основными точками притяжения станут 19 центральных и окружных площадок.

Что в программе праздника? Куда обязательно стоит сходить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.