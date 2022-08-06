В районе Замоскворечья начали капитальный ремонт Жуковского путепровода. В комплексе городского хозяйства сообщают, что ремонт необходим из-за разрушений дорожного полотна и плохого состояния части железобетонных конструкций.

Жуковский путепровод расположен над железнодорожными путями около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда. На время ремонта там изменится схема движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.