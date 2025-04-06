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Новости

06 апреля, 13:30

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Мост Багратион временно закроют 7 апреля

Мост Багратион временно закроют 7 апреля

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Пешеходный мост "Багратион" закроют на один день для технического обследования. Об этом сообщили в столичном правительстве. Из-за работ временно изменится схема движения электросудов на Москве-реке.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, вместо моста жителям предложат альтернативный способ передвижения – через речные трамвайчики. На период закрытия ближайшие причалы будут работать как переправы. Электросуда первого маршрута будут останавливаться на них в обоих направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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